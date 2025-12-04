Ричмонд
Путин заявил, что Калининград — очень хорошее место

Глава государства подчеркнул важность развития инфраструктуры и доступности туризма.

Владимир Путин отметил, что Калининград — очень хорошее место, там есть что посмотреть и развивается он хорошо. Об этом сообщает ТАСС.

К президенту обратилась волонтёр из Калининграда Светлана Нигматуллина, которая занимается организацией доступного туризма. Она отметила, что в последнее время туризм стал доступнее для людей с ограничениями. Женщина надеется, что внимание властей будет приковано к этой проблеме и дальше.

Обязательно, так и будет. У нас в России, мы много раз об этом говорили, и я об этом говорил, неограниченные возможности. Главное — развитие инфраструктуры, доступность, хотя бы доступное пребывание в тех местах, которые привлекают внимание наших людей. Да и не только наших, но и из-за границы, сейчас не буду цифры приводить, вы занимаетесь этим и так уже почти профессионально, знаете все эти цифры. Особенно для людей с ограничениями при движении и так далее надо, конечно, создавать особые условия. Обязательно будем делать это и дальше.

заверил Путин