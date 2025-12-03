Глава Молдавии Санду подписала указ о закрытии Русского дома в Кишиневе

Глава Молдавии Майя Санду подписала указ об аннулировании сделки с Россией насчет деятельности Русского дома в Кишиневе. Соответствующий документ размещена на портале «Официального вестника».
Сообщается, что молдавскому МИД уже дали поручение уведомить МИД РФ о решении государства в одностороннем порядке выйти из действующего соглашения.
В правительстве Молдавии уточнили, что для прекращения действия договора необходимо заранее отказаться от его автоматического продления на следующие пять лет. Соглашение вступило в силу 4 июля 2021 года, поэтому Кишинев сможет официально выйти из него только после 4 июля 2026 года.
KP.RU прежде писал, что недавно в МИД Молдавии вызвали посла России Олега Озерова. Это произошло из-за инцидента с неизвестным дроном, который был замечен на молдавской территории. Позже данное событие прокомментировала представитель российского ведомства Мария Захарова. Она отметила, что у Кишинева наконец появился шанс пообщаться с разумным человеком.