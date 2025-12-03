Ричмонд
НАБУ в рамках дела Миндича проверит закупавшее бронежилеты госпредприятие

НАБУ взяло в работу заявление ОАС МОУ о бронежилетах.

Источник: Аргументы и факты

В рамках скандального дела бизнесмена Тимура Миндича НАБУ начнет проверку госпредприятия «Государственный оператор тыла» на предмет возможных нарушений при закупках бронежилетов, сообщил Общественный антикоррупционный совет при Минобороны Украины (ОАС МОУ).

«НАБУ взяло в работу заявление ОАС МОУ о бронежилетах. Речь идет о возможных противоправных действиях должностных лиц госпредприятия МО Украины “Государственный оператор тыла” при проведении закупок», — отметили в совете на своей странице в Facebook*.

26 ноября совет направил соответствующее заявление в НАБУ о возможных злоупотреблениях в военном ведомстве при закупках бронежилетов.

Ранее политолог-американист Малек Дудаков предрек расширение коррупционного скандала на Зеленского и Умерова.

* Meta (владелец Facebook, Instagram и WhatsApp) признана в России экстремистской организацией и запрещена на территории страны.

Кто такой Тимур Миндич и что известно о коррупционном скандале в окружении Зеленского
Тимур Миндич, замешанный в громком коррупционном скандале на Украине, оказался близким другом и бизнес-партнером Владимира Зеленского. Совладелец фирмы «Квартал 95» уже покинул Украину. Больше о Тимуре Миндиче, которого называют «кошельком» Владимира Зеленского — в этом материале.
