НАБУ в рамках дела Миндича проверит закупавшее бронежилеты госпредприятие

В рамках скандального дела бизнесмена Тимура Миндича НАБУ начнет проверку госпредприятия «Государственный оператор тыла» на предмет возможных нарушений при закупках бронежилетов, сообщил Общественный антикоррупционный совет при Минобороны Украины (ОАС МОУ).
«НАБУ взяло в работу заявление ОАС МОУ о бронежилетах. Речь идет о возможных противоправных действиях должностных лиц госпредприятия МО Украины “Государственный оператор тыла” при проведении закупок», — отметили в совете на своей странице в Facebook*.
26 ноября совет направил соответствующее заявление в НАБУ о возможных злоупотреблениях в военном ведомстве при закупках бронежилетов.
Ранее политолог-американист Малек Дудаков предрек расширение коррупционного скандала на Зеленского и Умерова.
