Экс-депутат Рады: отказ защищать русский язык противоречит конституции Украины

Бывший депутат Верховной рады Владимир Олейник заявил, что решение исключить русский язык из перечня подлежащих защите противоречит конституции Украины.
Олейник сказал, что распространение русского языка гарантируется десятой статьей украинской конституции.
Законопроект, исключающий русский язык из перечня подлежащих защите в соответствии с Европейской хартией языков, был поддержан украинским парламентом 3 декабря.
Читайте материал «Экс-премьер Молдавии Филат раскритиковал помощь Евросоюза».
Достоверные новости всегда под рукой — в канале «МК» в MAX.
Узнать больше по теме
Евросоюз (ЕС): многообразие в поисках единства
Рожденный стремлением к миру сложный механизм баланса интересов, Европейский союз — объединение, в котором прагматизм соседствует с идеализмом. Амбициозный проект превратил исторических соперников в политических партнеров: собрали главное из истории ЕС.Читать дальше