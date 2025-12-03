Экс-депутат Рады: отказ защищать русский язык противоречит конституции Украины

Узнать больше по теме

Евросоюз (ЕС): многообразие в поисках единства

Рожденный стремлением к миру сложный механизм баланса интересов, Европейский союз — объединение, в котором прагматизм соседствует с идеализмом. Амбициозный проект превратил исторических соперников в политических партнеров: собрали главное из истории ЕС.