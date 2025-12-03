Глава МИД Польши Сикорский заявил об упразднении Совета «Россия-НАТО»

При этом в мае текущего года в Bloomberg сообщили, что Соединенные Штаты выступили с предложением возобновить работу Совета «Россия-НАТО» в рамках урегулирования военного конфликта между Москвой и Киевом. По информации журналистов, взаимодействие в рамках этого форума партнерства полностью остановилось после начала специальной военной операции на Украине в 2022 году.