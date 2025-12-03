Глава МИД Польши Сикорский заявил об упразднении Совета «Россия-НАТО»

Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский по итогам встречи глав МИД НАТО в Брюсселе в среду, 3 декабря, заявил об упразднении Совета «Россия-НАТО».
Он также отметил, что так называемая европейская безопасность формируется «против России».
— Это была институция, создаваемая во времена, когда казалось, что европейскую безопасность можно создавать с Россией. Эти времена прошли. Сегодня мы создаем европейскую безопасность против России. И это нашло свое институциональное выражение, — сказал польский министр.
Совет «Россия-НАТО» был создан 28 мая 2002 года в Риме как механизм для консультаций между РФ и государствами Североатлантического альянса. Формат «29+1» подразумевал равное участие сторон и обсуждение вопросов безопасности, контроля над вооружениями, борьбы с терроризмом и мер предотвращения инцидентов, передает РИА Новости.
При этом в мае текущего года в Bloomberg сообщили, что Соединенные Штаты выступили с предложением возобновить работу Совета «Россия-НАТО» в рамках урегулирования военного конфликта между Москвой и Киевом. По информации журналистов, взаимодействие в рамках этого форума партнерства полностью остановилось после начала специальной военной операции на Украине в 2022 году.