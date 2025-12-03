Ричмонд
Дмитрий Медведев получил престижную премию «Юрист года»

Медведева наградили высшей юридической премией России.

Источник: Комсомольская правда

Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев получил самую престижную и серьезнейшую юридическую награду России «Юрист года». Его наградили в категории «За особый вклад в развитие государства и права».

Этой премией отмечают лучших юристов, которые много сделали для улучшения жизни людей и развития страны. Премию дают в разных категориях, отмечая заслуги юридических работников в разных сферах жизни страны: за вклад в науку; за защиту прав человека; обучение законам; улучшение законов и обучение юристов.

В 2025 году добавили еще одну категорию — «За особый вклад в развитие государства и права». В ней-то Дмитрий Анатольевич и победил.

Премия «Юрист года» — самая важная награда для юристов в России. Ее учредил сам Медведев в годы президентства. Каждый год ее вручают 3 декабря, когда все юристы отмечают свой профессиональный праздник.

Ранее KP.RU сообщил, что патриарх Кирилл наградил Медведева орденом Димитрия Донского I степени.

