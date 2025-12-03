Дмитрий Медведев получил престижную премию «Юрист года»

Этой премией отмечают лучших юристов, которые много сделали для улучшения жизни людей и развития страны. Премию дают в разных категориях, отмечая заслуги юридических работников в разных сферах жизни страны: за вклад в науку; за защиту прав человека; обучение законам; улучшение законов и обучение юристов.