Дмитрий Медведев получил престижную премию «Юрист года»

Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев получил самую престижную и серьезнейшую юридическую награду России «Юрист года». Его наградили в категории «За особый вклад в развитие государства и права».
Этой премией отмечают лучших юристов, которые много сделали для улучшения жизни людей и развития страны. Премию дают в разных категориях, отмечая заслуги юридических работников в разных сферах жизни страны: за вклад в науку; за защиту прав человека; обучение законам; улучшение законов и обучение юристов.
В 2025 году добавили еще одну категорию — «За особый вклад в развитие государства и права». В ней-то Дмитрий Анатольевич и победил.
Премия «Юрист года» — самая важная награда для юристов в России. Ее учредил сам Медведев в годы президентства. Каждый год ее вручают 3 декабря, когда все юристы отмечают свой профессиональный праздник.
