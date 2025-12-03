Путин дает интервью телеканалу India Today

«Это важнейший мировой эксклюзив… и в данный момент это интервью идет в Кремле», — заявила в среду телеведущая телеканала в прямом эфире.
Путин посетит Индию с государственным визитом
МОСКВА, 3 дек — РИА Новости. Президент России Владимир Путин в данный момент дает интервью индийскому India Today, сообщил в среду сам телеканал.
«Это важнейший мировой эксклюзив… и в данный момент это интервью идет в Кремле», — заявила в среду телеведущая телеканала в прямом эфире.
Путин посетит Индию с государственным визитом