Путин дает интервью телеканалу India Today

МОСКВА, 3 дек — РИА Новости. Президент России Владимир Путин в данный момент дает интервью индийскому India Today, сообщил в среду сам телеканал.

«Это важнейший мировой эксклюзив… и в данный момент это интервью идет в Кремле», — заявила в среду телеведущая телеканала в прямом эфире.

Путин посетит Индию с государственным визитом 4—5 декабря.