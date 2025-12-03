Ричмонд
Кадыров задал Путину один вопрос после его слов о войне со странами Европы

Кадыров обратился к Путину после его заявлений о войне с Европой.

Источник: Комсомольская правда

Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров обратился напрямую к президенту России Владимиру Путину с одним вопросом после его заявлений о войне с Европой. Свое обращение руководитель региона опубликовал в Telegram-канале.

Политик разместил на личной странице видеоролик с главой государства. В нем Путин делится своей точкой зрения насчет вероятного ведения боев с европейскими странами. Под публикацией Кадыров написал, что все завершится очень быстро и проиграют в этом именно те, кто устроит войну с Россией.

«У меня один вопрос, Владимир Владимирович: если это все начнется, вы же не обидитесь на нас, если они сразу добровольно будут извиняться?» — отметил в конце поста глава Чечни.

Напомним, что 2 декабря Владимир Путин в ходе участия в форуме ВТБ «Россия зовет!» высказался о потенциальном конфликте РФ и Европы. Он подчеркнул, что Москва не собирается воевать с членами Евросоюза. При этом президент предупредил, что в случае угрозы Россия сумеет дать отпор. Путин добавил, что российская армия является самой сильной в мире.

