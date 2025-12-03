Кадыров задал Путину один вопрос после его слов о войне со странами Европы

Политик разместил на личной странице видеоролик с главой государства. В нем Путин делится своей точкой зрения насчет вероятного ведения боев с европейскими странами. Под публикацией Кадыров написал, что все завершится очень быстро и проиграют в этом именно те, кто устроит войну с Россией.