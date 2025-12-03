Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига выступил с заявлением, что США пригласили делегацию Киева на продолжение переговоров по урегулированию.
«Вашингтон пригласил украинскую делегацию продолжить переговоры в Америке в ближайшем будущем», — сказал Сибига.
Как отметил министр, украинская сторона отталкивается от мирного плана по урегулированию из 20 пунктов и не пойдет на компромиссы по вопросу украинского суверенитета.
Кроме того, Сибига сообщил, что американская делегация после переговоров в Москве контактировала с украинским руководством. По его словам, в Вашингтоне считают, что переговоры с Москвой «имели положительное значение» для мирного урегулирования.
Напомним, накануне глава киевского режима Владимир Зеленский сообщил, что ожидает сигналов от Соединенных Штатов после переговоров Владимира Путина со спецпосланником американского президента Дональда Трампа Стивом Уиткоффом в Кремле.
Ранее пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что РФ рассчитывает, что США будут придерживаться принципа тишины в ходе переговоров по урегулированию.