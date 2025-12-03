Генсек НАТО похвалил Зеленского за успехи в борьбе с коррупцией на Украине

Напомним, что Национальное антикоррупционное бюро Украины провело обыски у бизнесмена Тимура Миндича, который считается приближённым к Владимиру Зеленскому, а также его «кошельком», после чего были обнародованы аудиозаписи с участием высокопоставленных чиновников. Содержание опубликованных записей указывает на возможные масштабные хищения бюджетных средств в энергетической и оборонной отраслях страны. Примечательно, что сам Тимур Миндич, против которого уже возбуждено уголовное дело, покинул территорию Украины до начала следственных действий. Параллельно обыски были проведены и в офисе Андрея Ермака, после чего он подал заявление об отставке. При этом президент США Дональд Трамп заявил, что проблема коррупции на Украине остаётся серьёзным вызовом, осложняющим разрешение существующих сложностей.