Генсек НАТО похвалил Зеленского за успехи в борьбе с коррупцией на Украине

По словам Рютте, принципиально важно, когда случаи коррупции становятся публичными и по ним принимаются меры. Он отметил, что украинские власти самостоятельно разбираются с такими инцидентами, и выразил уверенность в решимости Владимира Зеленского искоренять это явление.
«Когда коррупция имеет место, важно, чтобы украинцы с ней разобрались. И они с ней разобрались», — сказал генсек НАТО в ходе брифинга.
Напомним, что Национальное антикоррупционное бюро Украины провело обыски у бизнесмена Тимура Миндича, который считается приближённым к Владимиру Зеленскому, а также его «кошельком», после чего были обнародованы аудиозаписи с участием высокопоставленных чиновников. Содержание опубликованных записей указывает на возможные масштабные хищения бюджетных средств в энергетической и оборонной отраслях страны. Примечательно, что сам Тимур Миндич, против которого уже возбуждено уголовное дело, покинул территорию Украины до начала следственных действий. Параллельно обыски были проведены и в офисе Андрея Ермака, после чего он подал заявление об отставке. При этом президент США Дональд Трамп заявил, что проблема коррупции на Украине остаётся серьёзным вызовом, осложняющим разрешение существующих сложностей.
