Хуситы освободили экипаж судна Eternity C с тяжелораненым россиянином

Экипаж сухогруза Eternity C, захваченного хуситами после нападения в Красном море, был освобождён. Среди спасённых моряков — россиянин Алексей Галактионов, который ранее получил тяжёлые ранения во время инцидента, сообщает телеканал Al Masirah.

Источник: Life.ru

Моряков вывезли из Саны в Маскат, где им оказывают медицинскую помощь. Экипаж судна удерживался на подконтрольной повстанцам территории почти пять месяцев.

Напомним, греческий сухогруз Eternity C, который плавал под либерийским флагом, затонул в Красном море недалеко от берегов Йемена после атаки хуситов. В результате инцидента два члена экипажа получили серьёзные ранения, среди них один россиянин, которому оторвало ногу. Йеменские повстанцы похитили выживших членов экипажа.

Больше аналитики о конфликтах, союзах и политических трендах — в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

