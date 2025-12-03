Хуситы освободили экипаж судна Eternity C с тяжелораненым россиянином

Моряков вывезли из Саны в Маскат, где им оказывают медицинскую помощь. Экипаж судна удерживался на подконтрольной повстанцам территории почти пять месяцев.
Напомним, греческий сухогруз Eternity C, который плавал под либерийским флагом, затонул в Красном море недалеко от берегов Йемена после атаки хуситов. В результате инцидента два члена экипажа получили серьёзные ранения, среди них один россиянин, которому оторвало ногу. Йеменские повстанцы похитили выживших членов экипажа.
Больше аналитики о конфликтах, союзах и политических трендах — в разделе «Мировая политика» на Life.ru.