В Нидерландах 1,6 тыс. человек ошибочно получали пособия по нетрудоспособности

По оценкам аудиторов, с 2020 по 2024 год примерно 33 тыс. человек получали неверно рассчитанные выплаты — завышенные или заниженные. Помимо этого, 400 граждан были неправомерно лишены пособия, а 1,6 тыс. получили его без законных оснований. Как отмечается в отчете, причины многолетних ошибок кроются в слабом надзоре со стороны правительства, сосредоточенного на политике ликвидации очередей в подаче заявлений на пособия вместо контроля за процессом их назначения.