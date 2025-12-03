В Нидерландах 1,6 тыс. человек ошибочно получали пособия по нетрудоспособности

3 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Служба социального страхования Нидерландов годами допускала крупные просчеты при назначении пособий по нетрудоспособности, успевшие затронуть десятки тысяч граждан. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на отчет Счетной палаты страны.
По оценкам аудиторов, с 2020 по 2024 год примерно 33 тыс. человек получали неверно рассчитанные выплаты — завышенные или заниженные. Помимо этого, 400 граждан были неправомерно лишены пособия, а 1,6 тыс. получили его без законных оснований. Как отмечается в отчете, причины многолетних ошибок кроются в слабом надзоре со стороны правительства, сосредоточенного на политике ликвидации очередей в подаче заявлений на пособия вместо контроля за процессом их назначения.
Счетная палата подчеркивает, что, несмотря на явные признаки снижения качества работы, министерство, курирующее соцстрахование, «в течение долгого времени не проявляло необходимой жесткости» в отношении руководства страховой службы. Рост числа ошибок особенно усилился в период пандемии, когда сотрудники перешли на удаленную работу, а контрольные механизмы в подразделении социально-медицинской экспертизы действовали с перебоями.
Служба социального страхования уже начала проверку 43 тыс. случаев назначения пособий. Всего за 2020−2024 годы было оформлено 252 тыс. выплат, но при этом ресурсов для проведения полной проверки у ведомства нет. -0-