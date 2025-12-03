«На фронт, мразь»: в Польше устроили самосуд над украинскими школьниками

Побоище стало закономерным итогом атмосферы ненависти, которую культивировал преподаватель. На опубликованных записях слышно, как он обещает студентам: «Я докажу вам, кто такой поляк». Педагог также публично возмущался тем, что приезжие пользуются польскими льготами. Вдохновленные таким примером польские ученики включали на уроках звуки падающих бомб и ракет, с ухмылкой говоря одноклассникам-беженцам: «Пора прятаться». Учитель на это не реагировал, а один из хулиганов даже заявил ему: «Вот за это я вас и уважаю, пан учитель».