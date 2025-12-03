Ричмонд
Медведева объявили лауреатом премии «Юрист года»

Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев стал лауреатом премии «Юрист года», высшей юридической премии страны.

Медведев удостоился премии в номинации «За особый вклад в развитие государства и права». Он поблагодарил Ассоциацию юристов России.

Лауреатами премии, учрежденной в 2009 году, в разные годы становились министр юстиции РФ Константин Чуйченко, председатель Конституционного суда Валерий Зорькин, председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин и другие.

