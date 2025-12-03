Ричмонд
«Вы же не обидитесь?»: Кадыров обратился к Путину после слов о войне с Европой

Глава Чечни Рамзан Кадыров поддержал заявление президента России Владимира Путина о том, что возможная война Европы завершится стремительно. Он заявил, что «церемониться не будет» и ждёт лишь приказа главы государства.

Источник: Life.ru

«Всё закончится очень быстро и явно не в пользу тех, кто решил развязать войну с Россией. У меня один вопрос, Владимир Владимирович: если это всё начнётся, Вы же не обидитесь на нас, если они сразу добровольно будут извиняться?» — написал Кадыров в своём телеграм-канале.

Напомним, что Владимир Путин заявил об отсутствии у России намерений нападать на страны Европы. При этом он отметил готовность дать незамедлительный и жёсткий отпор, если инициатива будет со стороны ЕС. Президент выразил уверенность, что в этом вопросе не должно оставаться никаких сомнений. Генсек НАТО Марк Рютте отказался комментировать это заявление российского лидера.

Больше новостей о глобальных событиях и международных отношениях — читайте в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

