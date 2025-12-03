Глава МИД Польши объявил об упразднении Совета «Россия — НАТО»

Совет «Россия—НАТО», созданный в 2002 году, служил механизмом для консультаций между Россией и странами Североатлантического альянса. Формат «29+1» подразумевал равноправное участие и обсуждение таких направлений, как безопасность, контроль над вооружениями, борьба с терроризмом и предотвращение инцидентов. Однако, начиная с 2014 года, практическое сотрудничество с Россией было заморожено.