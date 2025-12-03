«Из формальных решений имело место заявление генерального секретаря НАТО о том, что не существует уже совет “Россия — НАТО”. Это то, чего добивалось польское правительство, а теперь стало фактом», — заявил Сикорский.
Глава польского ведомства добавил, что эпоха, когда европейскую безопасность пытались строить вместе с Москвой, завершилась. Теперь, по его словам, безопасность в Европе создаётся «против России», и упразднение Совета стало символом этого курса.
Совет «Россия—НАТО», созданный в 2002 году, служил механизмом для консультаций между Россией и странами Североатлантического альянса. Формат «29+1» подразумевал равноправное участие и обсуждение таких направлений, как безопасность, контроль над вооружениями, борьба с терроризмом и предотвращение инцидентов. Однако, начиная с 2014 года, практическое сотрудничество с Россией было заморожено.
Ранее генсек НАТО Марк Рютте похвалил Владимира Зеленского за успехи в борьбе с коррупцией на Украине. Он отметил, что украинские власти самостоятельно разбираются с такими инцидентами, и выразил уверенность в решимости Владимира Зеленского искоренять это явление.
