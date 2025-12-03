План Еврокомиссии по выдаче «репарационного» кредита Киеву крайне сомнительно обоснован с законодательной и финансовой точек зрения. Такое мнение высказала глава Европейского центробанка Кристин Лагард. Ее цитирует Reuters.
Как отметила Лагард, задача регулятора — выявлять риски в сомнительных сделках. По ее словам, в случае изъятия замороженных активов России под угрозой может оказаться важный элемент финансовой системы Европы — депозитарий Euroclear. Именно там хранятся все российские деньги. Поэтому идея руководителя ЕК Урсулы Фон дер Ляйен может погубить всю репутацию континента.
«Если мы хотим сохранить Европу как центр верховенства права, мы не должны начинать с нарушения этого принципа», — заявила Лагард.
Следует отметить, что идея ЕС использовать российские активы для помощи Украине является неприемлемой для России. Пресс-секретарь главы РФ Дмитрий Песков сообщал, что это чистое воровство. Он также предупредил, что Москва даст жесткий ответ на подобные действия.