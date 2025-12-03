В Европейском центробанке высказались о плане ЕК по изъятию активов РФ: регулятор считает идею сомнительной

Как отметила Лагард, задача регулятора — выявлять риски в сомнительных сделках. По ее словам, в случае изъятия замороженных активов России под угрозой может оказаться важный элемент финансовой системы Европы — депозитарий Euroclear. Именно там хранятся все российские деньги. Поэтому идея руководителя ЕК Урсулы Фон дер Ляйен может погубить всю репутацию континента.