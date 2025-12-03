«Придется несладко»: раскрыто, как Россия отрежет Киев от моря

«Во-первых, российские войска способны нанести массированные удары по украинским черноморским портам и причальным сооружениям. Во-вторых, можно привлечь подводные лодки. Они имеют на борту не только ракеты “Калибр”, но и торпеды. Украинским судам придётся несладко. Подводные лодки могут заминировать морские подходы к украинским портам и полностью прекратить судоходство, если потребуется», — пояснил Дандыкин.