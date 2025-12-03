«Придется несладко»: раскрыто, как Россия отрежет Киев от моря

Военный эксперт капитан первого ранга Василий Дандыкин в беседе с изданием «Ридус» раскрыл технические детали того, как именно может быть реализована «радикальная мера» по отрезанию Украины от моря. Речь идет о комплексной операции.
По словам специалиста, у России есть весь необходимый инструментарий, чтобы превратить остатки украинской портовой инфраструктуры в бесполезные руины или заблокированные зоны.
«Во-первых, российские войска способны нанести массированные удары по украинским черноморским портам и причальным сооружениям. Во-вторых, можно привлечь подводные лодки. Они имеют на борту не только ракеты “Калибр”, но и торпеды. Украинским судам придётся несладко. Подводные лодки могут заминировать морские подходы к украинским портам и полностью прекратить судоходство, если потребуется», — пояснил Дандыкин.
Эксперт особо отметил, что это не просто акт возмездия, а стратегическая необходимость: порты остаются главным хабом, через который ВСУ получают западное оружие и боеприпасы. Перекрытие этого канала станет фатальным для снабжения украинской армии.
Напомним, накануне президент России Владимир Путин охарактеризовал систематические атаки Киева на гражданские суда — в частности, на танкеры MIDVOLGA-2, Kairos и Virat — как откровенное пиратство. Глава государства предупредил: если морской террор продолжится, Москва рассмотрит возможность «отрезать Украину от моря», что сделает подобные пиратские вылазки физически невозможными. Теперь военные специалисты подтверждают: технически этот приговор может быть исполнен в любой момент.
