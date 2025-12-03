Захарова высказалась об отмене защиты русского языка на Украине

Москва внимательно рассмотрит принятый Верховной радой закон, согласно которому на Украине отменяется защита русского языка. Об этом РИА Новости заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.
Дипломат подчеркнула, что подобные шаги Киева вызывают серьезную обеспокоенность и требуют тщательной оценки с точки зрения соблюдения прав русскоязычных людей в государстве.
Ранее KP.RU информировал, что 3 декабря Верховная Рада приняла решение лишить русский язык статуса регионального. Теперь этот язык больше не подпадает под защиту Европейской хартии.
