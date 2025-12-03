Президент Словакии назвал стоимость энергии главной проблемой промышленности в ЕС

3 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Главной проблемой для европейской промышленности являются высокие цены на электроэнергию. Об этом заявил президент Словакии Петер Пеллегрини на встрече президентов стран Вишеградской группы (Словакия, Чехия, Польша и Венгрия) в городе Эстергом (Венгрия), информирует ТАСС.
«Главной проблемой для европейской промышленности является высокая стоимость энергии. Необходимо найти способы, каким образом ее понизить», — приводит слова Пеллегрини информационное агентство TASR.
По словам президента Словакии, если в странах ЕС цены на энергию будут оставаться высокими, то промышленное производство в перспективе переместится из Европы на другие континенты. Из-за тарифов на энергию европейская промышленная продукция уже сейчас теряет конкурентоспособность. -0-