Президент Словакии назвал стоимость энергии главной проблемой промышленности в ЕС

«Главной проблемой для европейской промышленности является высокая стоимость энергии. Необходимо найти способы, каким образом ее понизить», — приводит слова Пеллегрини информационное агентство TASR.

3 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Главной проблемой для европейской промышленности являются высокие цены на электроэнергию. Об этом заявил президент Словакии Петер Пеллегрини на встрече президентов стран Вишеградской группы (Словакия, Чехия, Польша и Венгрия) в городе Эстергом (Венгрия), информирует ТАСС.

По словам президента Словакии, если в странах ЕС цены на энергию будут оставаться высокими, то промышленное производство в перспективе переместится из Европы на другие континенты. Из-за тарифов на энергию европейская промышленная продукция уже сейчас теряет конкурентоспособность. -0-