Президент Словакии назвал стоимость энергии главной проблемой промышленности в ЕС

По словам президента Словакии, если в странах ЕС цены на энергию будут оставаться высокими, то промышленное производство в перспективе переместится из Европы на другие континенты. Из-за тарифов на энергию европейская промышленная продукция уже сейчас теряет конкурентоспособность. -0-