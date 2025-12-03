Олейник: отмена защиты русского языка нарушает конституцию Украины

Олейник напомнил, что статья 10 действующей конституции Украины закрепляет обязательство государства обеспечивать развитие и распространение русского и других языков национальных меньшинств. По его словам, русский язык, хотя и не имеет статуса государственного, отдельно упомянут в основном законе.