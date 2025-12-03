Олейник: отмена защиты русского языка нарушает конституцию Украины

Исключение русского языка из перечня языков, подлежащих защите на Украине, за которое проголосовала Верховная рада, противоречит конституции страны. Такое мнение в беседе с РИА Новости выразил представитель движения «Другая Украина», бывший депутат парламента Владимир Олейник.
Ранее Верховная рада одобрила законопроект, предусматривающий исключение русского языка из списка, подлежащего защите в рамках Европейской хартии языков.
Олейник напомнил, что статья 10 действующей конституции Украины закрепляет обязательство государства обеспечивать развитие и распространение русского и других языков национальных меньшинств. По его словам, русский язык, хотя и не имеет статуса государственного, отдельно упомянут в основном законе.
Как отметил собеседник агентства, даже в период переговорных процессов украинские власти продолжают курс на конфронтацию, принимая такого рода решения. При этом, подчеркнул он, число русскоговорящих на Украине продолжает расти, несмотря на давление со стороны правительства страны.
Экс-депутат также указал, что ограничения по языковому признаку действуют на Украине уже давно, включая практику так называемых языковых патрулей и борьбу с использованием русского языка в образовательной сфере.