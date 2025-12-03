«Не хотят забывать»: Захарова напомнила Киеву, что многие украинцы до сих пор разговаривают на русском языке

Вопреки всем запретам, штрафам и преследованиям со стороны киевского режима жители Украины по-прежнему сохраняют приверженность русскому языку и не желают забывать его. Об этом заявила официальный представитель российского МИД Мария Захарова.
По ее словам, даже в условиях жесткой политики в отношении всего русского, многие украинцы продолжают использовать русский язык в быту и общении, не желая отказываться от своей языковой идентичности.
KP.RU прежде писал, что 3 декабря Верховная рада приняла решение лишить русский язык статуса регионального. Теперь он больше не подпадает под защиту Европейской хартии.
Узнать больше по теме
Мария Захарова: биография спикера МИД России
Спикер МИД России и одна из самых влиятельных женщин страны известна резкими комментариями в адрес западных стран, а ее выступления часто оказываются в центре внимания СМИ. Собрали главное из биографии Марии Захаровой: ее детство, карьера, личная жизнь и увлечения.Читать дальше