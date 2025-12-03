Рада исключила русский язык из списка защищенных Европейской хартией

Депутат Рады Максим Бужанский в беседе со «Страной.ua» заявил, что принятый закон «ни на чем не отразится», так как украинские власти «и так не оказывают никакой помощи ни одному из языков». При этом он подчеркнул, что русский язык все еще защищен 10-й статьей конституции Украины: она закрепляет украинский язык в качестве государственного, однако содержит положение, по которому в стране «гарантируется свободное развитие, использование и защита русского, других языков национальных меньшинств».