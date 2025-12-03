Ричмонд
Захарова: украинцы не хотят забывать русский язык

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что жители Украины не хотят забывать русский язык.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что жители Украины не хотят забывать русский язык. Так Захарова прокомментировала поддержанный украинским парламентом законопроект, исключающий русский язык из перечня подлежащих защите, сообщает РИА «Новости».

Украинцы хотят помнить русский язык вопреки гонениям, травле, запретам и штрафам, сказала Захарова. Также официальный представитель МИД РФ заявила, что Москва изучит текст законопроекта.

Документ, исключающий русский язык из перечня подлежащих защите в соответствии с Европейской хартией языков, был поддержан парламентом Украины 3 декабря.

