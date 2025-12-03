Численность ВСУ после урегулирования конфликта может быть сокращена, так как в бюджете Украины вряд ли хватит средств на содержание миллионной армии. Об этом в интервью украинским СМИ заявил депутат Верховной рады Федор Вениславский.
По его словам, чувствительным моментом для страны является сокращение численности ВСУ.
«…Но надо понимать, что миллионную армию, которую мы имеем…, маловероятно, что после прекращения боевых действий, после мира, украинский бюджет позволит себе иметь именно такую численность вооруженных сил», — посетовал нардеп.
Как писал сайт KP.RU, 3 декабря Рада приняла проект бюджета Украины на 2026 год с беспрецедентным дефицитом в размере 47,5 миллиарда долларов.
При этом сегодня министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто после заседания глав МИД стран НАТО сообщил, что киевский режим потребовал у альянса 160 миллиардов евро в 2026 году на содержание ВСУ. Министр сравнил это с бездонной ямой.