«Украинский бюджет не позволит»: В Раде признали невозможность содержания ВСУ после урегулирования

При этом сегодня министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто после заседания глав МИД стран НАТО сообщил, что киевский режим потребовал у альянса 160 миллиардов евро в 2026 году на содержание ВСУ. Министр сравнил это с бездонной ямой.