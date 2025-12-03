Беларусь и Лаос обсудили дальнейшее развитие политического и гуманитарного взаимодействия

По приглашению руководства страны Владимир Боровиков принял участие в торжественных мероприятиях по случаю 50-летия независимости Лаосской Народно-Демократической Республики, в частности в торжественном параде на центральной площади Вьентьяна. В параде участвовали несколько тысяч человек, в том числе ветераны революционного движения. Торжественным маршем прошли расчеты служащих вооруженных сил и охраны общественного порядка, органов власти и управления, общественных организаций страны. -0-