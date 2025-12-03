Беларусь и Лаос обсудили дальнейшее развитие политического и гуманитарного взаимодействия

3 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Беларусь во Вьетнаме и Лаосе по совместительству Владимир Боровиков посетил г. Вентьян. Об этом сообщает корреспондент БЕЛТА со ссылкой на белорусское внешнеполитическое ведомство.
Состоялась встреча посла Беларуси с заместителем министра иностранных дел Лаоса Майтхонгом Тхаммавонгса. Стороны детально обсудили дальнейшее развитие политического взаимодействия, включая график предстоящих совместных мероприятий. Была подчеркнута неизменная поддержка странами друг друга на международных площадках.
Посол также встретился с заведующим отделом внешних связей ЦК Народно-революционной партии Лаоса Бунлыа Пханданувонгом. На переговорах были рассмотрены состояние и перспективы политического и гуманитарного сотрудничества двух стран, обсуждена активизация взаимодействия по линиям политических партий и общественных организаций.
По приглашению руководства страны Владимир Боровиков принял участие в торжественных мероприятиях по случаю 50-летия независимости Лаосской Народно-Демократической Республики, в частности в торжественном параде на центральной площади Вьентьяна. В параде участвовали несколько тысяч человек, в том числе ветераны революционного движения. Торжественным маршем прошли расчеты служащих вооруженных сил и охраны общественного порядка, органов власти и управления, общественных организаций страны. -0-