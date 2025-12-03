Ричмонд
Reuters: в Белом доме сочли встречу Уиткоффа с Путиным продуктивной

ВАШИНГТОН, 3 декабря. /ТАСС/. Белый дом считает обстоятельной и продуктивной встречу спецпосланника президента США Стивена Уиткоффа и зятя американского лидера Дональда Трампа Джареда Кушнера с президентом России Владимиром Путиным. Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на представителя американской администрации.

Источник: РИА "Новости"

«США и Россия провели обстоятельную и продуктивную встречу. Спецпосланник Уиткофф и господин Кушнер проинформировали о ней президента, а также представителей Украины», — приводит агентство слова представителя Белого дома.

Стив Уиткофф: биография переговорщика по Украине и партнера Трампа по гольфу
Юрист из Нью-Йорка подружился с Дональдом Трампом в 80-х и тоже решил стать политиком. Трамп спустя годы стал президентом, а его старый приятель — спецпосланником США. Собрали главное о жизни Стива Уиткоффа и о том, какую роль он играет в урегулировании конфликта на Украине.
Читать дальше