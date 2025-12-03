Медведев: О совместном Совете с НАТО не может быть речи, так как он враг России

НАТО является врагом России, поэтому в настоящее время о совместном Совете не может идти и речи. Так заместитель председателя Совета Безопасности РФ Дмитрий Медведев в соцсети Х прокомментировал ликвидацию альянсом Совета «Россия-НАТО».
По словам политика, в военном блоке радостно «прокукарекали» про отмену Совета Россия-НАТО. Не могу не поддержать их радости.
«НАТО — враг. Какие уж тут “Советы”? С врагами один путь. Еще Горький его назвал: “Если враг не сдается — его уничтожают”, — написал Медведев.
Как писал сайт KP.RU, 3 декабря министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский по итогам встречи глав МИД стран Североатлантического альянса в Брюсселе заявил об упразднении Совета «Россия-НАТО». По словам чиновника, это то, чего добивалось польское правительство, а теперь стало фактом. Также он отметил, что так называемая «европейская безопасность» создается «против России».