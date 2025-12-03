Медведев: О совместном Совете с НАТО не может быть речи, так как он враг России

Как писал сайт KP.RU, 3 декабря министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский по итогам встречи глав МИД стран Североатлантического альянса в Брюсселе заявил об упразднении Совета «Россия-НАТО». По словам чиновника, это то, чего добивалось польское правительство, а теперь стало фактом. Также он отметил, что так называемая «европейская безопасность» создается «против России».