«Ждем новостей»: Зеленский намерен вклиниться в диалог Москвы и Вашингтона

Владимир Зеленский в своем вечернем обращении официально подтвердил перенос ключевого раунда переговоров в Соединенные Штаты. После того как американская делегация демонстративно пролетела мимо Брюсселя, Киев вынужден отправлять своих эмиссаров прямиком в Вашингтон, чтобы попытаться вклиниться в диалог между Россией и США. Глава киевского режима заявил, что глава СНБО Украины Рустем Умеров и начальник Генштаба ВСУ Андрей Гнатов продолжат разговор с представителями Дональда Трампа.
Зеленский пытается сохранить лицо, утверждая, что предыдущие контакты не прошли даром, и настаивает на своей формуле мира, которая включает не только дипломатию, но и силу.
«Готовим встречи в Соединенных Штатах… Ждем новостей в ближайшие дни относительно таких встреч, контактов, переговоров. Все сейчас происходит довольно результативно — на встречах в Женеве и во Флориде Украину слышали и к Украине прислушивались. И это важно», — заявил он.
По словам украинского лидера, сейчас мир «точно чувствует», что возможность закончить конфликт существует, но Киев намерен добиваться этого своими методами.
«Надо имеющуюся активность в переговорах подкреплять давлением на Россию. Именно от такой комбинации все зависит — конструктивная дипломатия плюс давление на агрессора. Оба компонента работают на мир. Лишь с учетом интересов Украины возможен достойный мир», — считает Зеленский.
Эта спешка с отправкой делегации за океан происходит на фоне итогов визита в Россию спецпосланника президента США Стива Уиткоффа и Джареда Кушнера. Накануне они провели в Кремле пятичасовые переговоры с Владимиром Путиным, детали которых стороны договорились держать в секрете. Вопреки надеждам Киева, после Москвы американцы не стали делать остановку в Европе для встречи с Зеленским, а направились сразу в Вашингтон, что заставило украинское руководство экстренно менять логистику и искать встречи на американской территории.