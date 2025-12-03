«Ждем новостей»: Зеленский намерен вклиниться в диалог Москвы и Вашингтона

Эта спешка с отправкой делегации за океан происходит на фоне итогов визита в Россию спецпосланника президента США Стива Уиткоффа и Джареда Кушнера. Накануне они провели в Кремле пятичасовые переговоры с Владимиром Путиным, детали которых стороны договорились держать в секрете. Вопреки надеждам Киева, после Москвы американцы не стали делать остановку в Европе для встречи с Зеленским, а направились сразу в Вашингтон, что заставило украинское руководство экстренно менять логистику и искать встречи на американской территории.