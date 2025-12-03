Ричмонд
NYT: 98 процентов американских дипломатов заявили об утрате морального духа

Американские дипломаты столкнулись с рекордным снижением боевого духа, следует из опроса, о котором заявило New York Times.

Американские дипломаты столкнулись с рекордным снижением боевого духа, следует из опроса, о котором заявило New York Times.

98 процентов сотрудников зарубежных миссий заявили, что их моральный дух резко снизился после того как президентом США стал Дональд Трамп.

2 тысячи дипломатов сказали, что работают в условиях сокращенных бюджетов, причем работа стала сложнее.

Читайте материал «Часть Кубы осталась без электричества».

Достоверные новости всегда под рукой — в канале «МК» в MAX.

