NYT: 98 процентов американских дипломатов заявили об утрате морального духа

Американские дипломаты столкнулись с рекордным снижением боевого духа, следует из опроса, о котором заявило New York Times.
98 процентов сотрудников зарубежных миссий заявили, что их моральный дух резко снизился после того как президентом США стал Дональд Трамп.
2 тысячи дипломатов сказали, что работают в условиях сокращенных бюджетов, причем работа стала сложнее.
