Ричмонд
+6°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Медведев цитатой Горького прокомментировал ликвидацию Совета «Россия — НАТО»

Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев в среду, 3 декабря, заявил, что разделяет «восторг» стран — членов Североатлантического альянса (НАТО) в связи с ликвидацией Совета «Россия — НАТО», поскольку эта организация является врагом страны. Он прокомментировал такую реакцию словами писателя Максима Горького «Если враг не сдается, его уничтожают».

Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев в среду, 3 декабря, заявил, что разделяет «восторг» стран — членов Североатлантического альянса (НАТО) в связи с ликвидацией Совета «Россия — НАТО», поскольку эта организация является врагом страны. Он прокомментировал такую реакцию словами писателя Максима Горького «Если враг не сдается, его уничтожают».

— НАТО радостно завопило о ликвидации Совета «Россия — НАТО». Признаюсь, я разделяю их восторг. НАТО — наш враг. О каком «совете» вообще идет речь? С врагами можно справиться только одним способом, — написал политик на своей странице в соцсети X.

Об упразднении совета стало известно 3 декабря — об этом заявил министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский по итогам встречи глав Министерств иностранных дел (МИД) стран НАТО в Брюсселе. Он подчеркнул, что так называемая европейская безопасность формируется «против России».

В тот же день официальный представитель МИД России Мария Захарова отметил, что на фоне провала в срыве переговоров по мирному урегулированию конфликта на Украине представители НАТО перешли к запугиваниям и угрозам. Так она прокомментировала высказывания главы военного комитета альянса Джузеппе Каво Драгоне, который допустил нанесение «упреждающих ударов» по территории России.

Узнать больше по теме
НАТО: история «миротворческого альянса», ежегодно тратящего триллионы долларов на оборону и расширение
НАТО создали в 1949 году для объединения западных стран по вопросам обороны и миротворчества. Как расшифровывается аббревиатура, для чего задумывали группировку и к каким последствиям привела деятельность альянса — читайте в материале.
Читать дальше