Медведев цитатой Горького прокомментировал ликвидацию Совета «Россия — НАТО»

Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев в среду, 3 декабря, заявил, что разделяет «восторг» стран — членов Североатлантического альянса (НАТО) в связи с ликвидацией Совета «Россия — НАТО», поскольку эта организация является врагом страны. Он прокомментировал такую реакцию словами писателя Максима Горького «Если враг не сдается, его уничтожают».
— НАТО радостно завопило о ликвидации Совета «Россия — НАТО». Признаюсь, я разделяю их восторг. НАТО — наш враг. О каком «совете» вообще идет речь? С врагами можно справиться только одним способом, — написал политик на своей странице в соцсети X.
Об упразднении совета стало известно 3 декабря — об этом заявил министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский по итогам встречи глав Министерств иностранных дел (МИД) стран НАТО в Брюсселе. Он подчеркнул, что так называемая европейская безопасность формируется «против России».
В тот же день официальный представитель МИД России Мария Захарова отметил, что на фоне провала в срыве переговоров по мирному урегулированию конфликта на Украине представители НАТО перешли к запугиваниям и угрозам. Так она прокомментировала высказывания главы военного комитета альянса Джузеппе Каво Драгоне, который допустил нанесение «упреждающих ударов» по территории России.