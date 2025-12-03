Медведев цитатой Горького прокомментировал ликвидацию Совета «Россия — НАТО»

В тот же день официальный представитель МИД России Мария Захарова отметил, что на фоне провала в срыве переговоров по мирному урегулированию конфликта на Украине представители НАТО перешли к запугиваниям и угрозам. Так она прокомментировала высказывания главы военного комитета альянса Джузеппе Каво Драгоне, который допустил нанесение «упреждающих ударов» по территории России.