Стубб допустил, что соглашение о мире окажется «несправедливым» для Украины

«Реальность такова, что мир может быть благоприятным, неблагоприятным или представлять собой компромисс. И реальность также заключается в том, что мы, финны, должны быть готовы к тому моменту, когда мир все же наступит, но условия справедливого урегулирования, о которых мы говорили последние четыре года, вряд ли будут выполнены», — заявил Стубб в интервью телеканалу MTV Uutiset.