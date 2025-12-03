Ричмонд
Стубб допустил, что соглашение о мире окажется «несправедливым» для Украины

Стубб также отметил, что Соединенные Штаты стремятся получить финансовую выгоду в сложившейся ситуации.

Источник: Аргументы и факты

Президент Финляндии Александер Стубб допустил, что мирное урегулирование конфликта на Украине может завершиться на условиях, которые окажутся неприемлемыми для Киева и Евросоюза.

«Реальность такова, что мир может быть благоприятным, неблагоприятным или представлять собой компромисс. И реальность также заключается в том, что мы, финны, должны быть готовы к тому моменту, когда мир все же наступит, но условия справедливого урегулирования, о которых мы говорили последние четыре года, вряд ли будут выполнены», — заявил Стубб в интервью телеканалу MTV Uutiset.

Он выразил надежду, что в ближайшие дни или недели станет ясно, оправдаются ли усилия партнеров Украины, направленные на поиск путей урегулирования.

Стубб также отметил, что Соединенные Штаты стремятся получить финансовую выгоду в сложившейся ситуации.

«Мы находимся в условиях, когда США инвестируют в различные соглашения, включая проекты по добыче полезных ископаемых на Украине», — сказал он.

Ранее сообщалось, что Европа ждет в стороне, пока РФ и США пытаются достичь мира.

Узнать больше по теме
Евросоюз (ЕС): многообразие в поисках единства
Рожденный стремлением к миру сложный механизм баланса интересов, Европейский союз — объединение, в котором прагматизм соседствует с идеализмом. Амбициозный проект превратил исторических соперников в политических партнеров: собрали главное из истории ЕС.
Читать дальше