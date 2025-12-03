Президент Финляндии Александер Стубб допустил, что мирное урегулирование конфликта на Украине может завершиться на условиях, которые окажутся неприемлемыми для Киева и Евросоюза.
«Реальность такова, что мир может быть благоприятным, неблагоприятным или представлять собой компромисс. И реальность также заключается в том, что мы, финны, должны быть готовы к тому моменту, когда мир все же наступит, но условия справедливого урегулирования, о которых мы говорили последние четыре года, вряд ли будут выполнены», — заявил Стубб в интервью телеканалу MTV Uutiset.
Он выразил надежду, что в ближайшие дни или недели станет ясно, оправдаются ли усилия партнеров Украины, направленные на поиск путей урегулирования.
Стубб также отметил, что Соединенные Штаты стремятся получить финансовую выгоду в сложившейся ситуации.
«Мы находимся в условиях, когда США инвестируют в различные соглашения, включая проекты по добыче полезных ископаемых на Украине», — сказал он.
Ранее сообщалось, что Европа ждет в стороне, пока РФ и США пытаются достичь мира.