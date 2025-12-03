«На каждом углу солдаты с автоматами»: Блогер Пучков пошутил о прогулке Уиткоффа по «тоталитарной» Москве

Блогер и переводчик Дмитрий Пучков, больше известный под псевдонимом Гоблин, в эфире радио Sputnik обыграл западные стереотипы относительно России, с иронией прокомментировав визит 2 декабря спецпредставителя президента США Дональда Трампа Стивена Уиткоффа в Москву для встречи с российским лидером Владимиром Путиным. Запись эфира размещена в соцсети «ВКонтакте».
Его соведущая журналистка Татьяна Ладяева заметила, что Уиткофф должен был дождаться, пока глава государства закончит выступление на форуме ВТБ.
«Ничего, походит, посмотрит на нашу тоталитарную Москву. Как у нас на каждом углу солдаты с автоматами, никому шаг влево-шаг вправо, на Лобном месте всех расстреливают», — поерничал блогер.
Однако, Пучков допустил, что Уиткофф получил удовольствие от этой прогулки.
Как писал сайт KP.RU, вечером во вторник спецпредставитель президента РФ, глава РФПИ Кирилл Дмитриев и Стивен Уиткофф прогулялись по Красной площади перед встречей в Кремле. При этом на Дмитриеве был черный пуховик с гербом России и цитатой Владимира Путина.
Позже стало известно, что россияне раскупили куртку, в которой глава РФПИ гулял по Москве со спецпосланником США.