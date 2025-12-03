Белый дом считает, что встреча Путина с Кушнером и Уиткоффом была продуктивной

В Белом доме считают, что встреча спецпосланника президента США Дональда Трампа Стивена Уиткоффа и зятя американского лидера Джареда Кушнера с главой России Владимиром Путиным прошла на высоком уровне и была продуктивной. Об этом информирует агентство Reuters со ссылкой на источник в администрации Штатов.
Отмечается, что в ходе переговорив стороны детально обсудили широкий круг вопросов, касающихся конфликта на Украине и двусторонних отношений.
«США и Россия провели обстоятельную и продуктивную встречу. Спецпосланник Уиткофф и господин Кушнер проинформировали о ней президента», — заявил собеседник.
