Кушнер и Уиткофф отчитались перед Трампом о переговорах в Кремле

Белый дом официально подтвердил, что спецпосланники Дональда Трампа вернулись из Москвы с конкретными результатами и уже положили отчет на стол американскому президенту. Агентство Reuters со ссылкой на чиновника администрации сообщает, что переговоры в Кремле получили высокую оценку в Вашингтоне, будучи названными «обстоятельными и продуктивными», что может стать поворотным моментом в урегулировании конфликта.