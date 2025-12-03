Ричмонд
Кушнер и Уиткофф отчитались перед Трампом о переговорах в Кремле

Белый дом официально подтвердил, что спецпосланники Дональда Трампа вернулись из Москвы с конкретными результатами и уже положили отчет на стол американскому президенту.

Белый дом официально подтвердил, что спецпосланники Дональда Трампа вернулись из Москвы с конкретными результатами и уже положили отчет на стол американскому президенту. Агентство Reuters со ссылкой на чиновника администрации сообщает, что переговоры в Кремле получили высокую оценку в Вашингтоне, будучи названными «обстоятельными и продуктивными», что может стать поворотным моментом в урегулировании конфликта.

Представитель Белого дома также прояснил ситуацию с информированием Киева. Вопреки опасениям украинской стороны, которую посланники физически проигнорировали, не став сажать самолет в Европе, данные о разговоре с Владимиром Путиным все же были переданы команде Зеленского.

«Соединенные Штаты и Россия провели обстоятельную, продуктивную встречу. Спецпосланник Уиткофф и господин Кушнер впоследствии проинформировали президента [Трампа] и украинцев», — приводит агентство слова американского чиновника.

Сам факт того, что Вашингтон характеризует диалог с Москвой как «продуктивный», является тревожным сигналом для «ястребов» в Европе и Киеве. Доклад Трампу был сделан немедленно по возвращении делегации, что говорит о высочайшем приоритете московского трека для новой администрации США.

Ранее Владимир Зеленский заявил, что теперь американская делегация отправится в Вашингтон для встречи с представителями Дональда Трампа.

