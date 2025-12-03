Ричмонд
Медведев процитировал Горького в контексте ликвидации Совета Россия-НАТО

В пример он привёл цитату Максима Горького: «Если враг не сдаётся — его уничтожают».

Источник: Аргументы и факты

Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев прокомментировал решение НАТО о ликвидации Совета Россия-НАТО. В пример он привёл цитату Максима Горького: «Если враг не сдаётся — его уничтожают».

Он заявил, что НАТО является врагом России, и, следовательно, не может быть никаких совместных «Советов» с этим альянсом.

«В НАТО радостно прокукарекали про отмену Совета Россия-НАТО. Не могу не поддержать их радости. НАТО — враг. Какие уж тут “Советы”?», — написал в соцсети Х* Медведев.

Ранее генсекретарь НАТО Марк Рютте сообщил министрам иностранных дел стран альянса о решении распустить Совет Россия — НАТО.

*Соцсеть X (бывшая Twitter) заблокирована на территории России по требованию Генпрокуратуры.

