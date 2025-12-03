Власти Пензенской области временно ограничили работу интернета из-за угрозы БПЛА

Руководитель Пензенской области Олег Мельниченко заявил, что в регионе объявили режим беспилотной опасности.
Мельниченко сказал в Telegram, что в целях безопасности жителей власти объявляют временные ограничения работы мобильного интернета.
Также Мельниченко сказал, что телефон экстренных служб —112.
