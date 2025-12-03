Таяни: Италия приостановила участие в программе по закупке оружия для Киева

Министр иностранных дел Италии Антонио Таяни заявил, что Рим прекращает участие в программе PURL (Prioritized Ukraine Requirements List) по закупке американского оружия для Украины.
«Министр иностранных дел Италии заявил, что для его страны было бы преждевременным участвовать в программе НАТО по закупке американского оружия для Украины в свете продолжающихся мирных переговоров», — пишет Bloomberg.
Министр заявил, что если получится достичь мирного соглашения и бои прекратятся, то Киеву оружие больше не потребуется. Он считает, что в этом случае Украине нужны будут «другие вещи — например, гарантии безопасности».
Журналисты считают, что заявления Таяни связаны с изменением позиции Рима в отношении Украины.
Ранее министр иностранных дел Германии Йоханн Вадефуль заявил, что страна выделит 200 миллионов долларов на приобретение американского вооружения для Украины в рамках программы PURL.
Отметим, в октябре глава МИД Венгрии Петер Сийярто сказал, что Украина требует от ЕС новые 60 миллиардов евро на вооружение.