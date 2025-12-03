Ричмонд
+6°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Таяни: Италия приостановила участие в программе по закупке оружия для Киева

Глава МИД страны выразил надежду, что Украине больше не понадобятся вооружения.

Источник: Аргументы и факты

Министр иностранных дел Италии Антонио Таяни заявил, что Рим прекращает участие в программе PURL (Prioritized Ukraine Requirements List) по закупке американского оружия для Украины.

«Министр иностранных дел Италии заявил, что для его страны было бы преждевременным участвовать в программе НАТО по закупке американского оружия для Украины в свете продолжающихся мирных переговоров», — пишет Bloomberg.

Министр заявил, что если получится достичь мирного соглашения и бои прекратятся, то Киеву оружие больше не потребуется. Он считает, что в этом случае Украине нужны будут «другие вещи — например, гарантии безопасности».

Журналисты считают, что заявления Таяни связаны с изменением позиции Рима в отношении Украины.

Ранее министр иностранных дел Германии Йоханн Вадефуль заявил, что страна выделит 200 миллионов долларов на приобретение американского вооружения для Украины в рамках программы PURL.

Отметим, в октябре глава МИД Венгрии Петер Сийярто сказал, что Украина требует от ЕС новые 60 миллиардов евро на вооружение.

Узнать больше по теме
НАТО: история «миротворческого альянса», ежегодно тратящего триллионы долларов на оборону и расширение
НАТО создали в 1949 году для объединения западных стран по вопросам обороны и миротворчества. Как расшифровывается аббревиатура, для чего задумывали группировку и к каким последствиям привела деятельность альянса — читайте в материале.
Читать дальше