Пеллегрини назвал стоимость энергии главной проблемой промышленности ЕС

Пеллегрини подчеркнул, что если в государствах Евросоюза сохранятся высокие тарифы на энергию, промышленное производство со временем может мигрировать из Европы в другие регионы мира. Вследствие высоких энерготарифов, европейские товары уже сейчас утрачивают свою конкурентоспособность.