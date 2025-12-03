Повышенная стоимость электроэнергии представляет собой ключевую трудность для европейского производства. Такое мнение высказал президент Словакии Петер Пеллегрини на встрече глав государств Вышеградской четверки, которая прошла в Эстергоме.
«Главной проблемой для европейской промышленности является высокая стоимость энергии. Необходимо найти способы, каким образом ее понизить», — цитирует его слова агентство TASR.
Пеллегрини подчеркнул, что если в государствах Евросоюза сохранятся высокие тарифы на энергию, промышленное производство со временем может мигрировать из Европы в другие регионы мира. Вследствие высоких энерготарифов, европейские товары уже сейчас утрачивают свою конкурентоспособность.
Ранее в Польше заявили, что санкции против России уничтожают экономику Евросоюза.