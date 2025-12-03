Грузия требует от ЕС извинений за слова о применении химоружия на митингах

Председатель грузинского парламента Шалва Папуашвили заявил, что Грузия требует от представителей Европейского союза официальных извинений за утверждения о том, что власти страны якобы использовали химоружие при разгоне митингов в 2024 году.
«Прошло несколько дней, и было подтверждено, что заявления в связи с камитом были ложью. Сейчас меня интересует, планируют ли извиниться пресс-секретарь Еврокомиссии, европарламентарии и нанятые НПО, которые, как бесы, напали на страну?» — заявил политик.
Кроме того, Папуашвили указал, что происходящее является «гибридной операцией против Грузии».
Напомним, ранее служба госбезопасности Грузии инициировала расследование после появления публикации Би-би-си, в которой утверждалось, что власти Грузии якобы применили химическое оружие времен Первой мировой войны против митингующих в конце 2024 года.