Politico: экс-генсека дипслужбы ЕС Саннино уволили из Еврокомиссии

БРЮССЕЛЬ, 3 декабря. /ТАСС/. Бывший генеральный секретарь дипслужбы ЕС Стефано Саннино, проходящий в числе обвиняемых по делу о коррупции в институтах Евросоюза, отправлен в отпуск с последующим увольнением из Еврокомиссии (ЕК) по собственном желанию. Об этом сообщило издание Politico со ссылкой на пресс-службу ЕК.