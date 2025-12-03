Politico: экс-генсека дипслужбы ЕС Саннино уволили из Еврокомиссии

«Руководитель гендиректората Еврокомиссии по Ближнему Востоку у нас больше не работает», — цитирует Politico представителя ЕК.
По информации источников издания, Саннино по собственному желанию отправлен в неоплачиваемый отпуск с последующим увольнением.
