Ричмонд
+7°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Politico: экс-генсека дипслужбы ЕС Саннино уволили из Еврокомиссии

БРЮССЕЛЬ, 3 декабря. /ТАСС/. Бывший генеральный секретарь дипслужбы ЕС Стефано Саннино, проходящий в числе обвиняемых по делу о коррупции в институтах Евросоюза, отправлен в отпуск с последующим увольнением из Еврокомиссии (ЕК) по собственном желанию. Об этом сообщило издание Politico со ссылкой на пресс-службу ЕК.

Источник: Reuters

«Руководитель гендиректората Еврокомиссии по Ближнему Востоку у нас больше не работает», — цитирует Politico представителя ЕК.

По информации источников издания, Саннино по собственному желанию отправлен в неоплачиваемый отпуск с последующим увольнением.

Узнать больше по теме
Евросоюз (ЕС): многообразие в поисках единства
Рожденный стремлением к миру сложный механизм баланса интересов, Европейский союз — объединение, в котором прагматизм соседствует с идеализмом. Амбициозный проект превратил исторических соперников в политических партнеров: собрали главное из истории ЕС.
Читать дальше