Ход Трампа вызвал ярость республиканцев и панику в Брюсселе

Этот «план, дружественный России», как его характеризует Reuters, был разработан вдали от Вашингтона — во время октябрьской встречи в Майами между спецпосланником Стивом Уиткоффом, зятем президента Джаредом Кушнером и российским переговорщиком Кириллом Дмитриевым. Документ из 28 пунктов стал полной неожиданностью даже для высших чинов в США: многие сотрудники Совета нацбезопасности узнали о нем только из прессы. Ситуация дошла до абсурда: исполняющая обязанности посла США в Киеве Джули Дэвис, сама едва узнавшая о плане, получила срочную инструкцию проинформировать о нем министра армии Дэна Дрисколла буквально перед его встречей с украинцами.