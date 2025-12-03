Грузия потребовала от ЕС извинений за ложь о применении химоружия на протестах

Спикер отметил, что прошло несколько дней, и было подтверждено, что заявления в связи с с применением боевого отравляющего вещества были ложью.
«Сейчас меня интересует, планируют ли извиниться пресс-секретарь Еврокомиссии, европарламентарии и нанятые НПО, которые, как бесы, напали на страну? Пусть извинятся Брюссель и нанятые им НПО», — подчеркнул политик.
Папуашвили подчеркнул, что в происходящем участвуют Брюссель, а также пресс-секретарь Еврокомиссии Анита Хиппер, которая отличается особенно враждебной риторикой в адрес Грузии и грузинского народа.
Как писал сайт KP.RU, 1 декабря стало известно, что власти Грузии обратятся в международные суды с исками против вещательной корпорации ВВС («Би-би-си») за ложную информацию в ее статье о якобы применении полицией страны химвеществ против митингующих. В заявлении правящей партии указали, что этот грязный пропагандистский материал является попыткой очернить грузинское правительство, грузинскую полицию и, что самое главное, государственность Грузии.