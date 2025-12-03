PM: Макрон в начале 2026 года выступит с речью о ядерной доктрине

Президент Франции Эмманюэль Макрон намерен в начале 2026 года обнародовать заявление, касающееся ядерной доктрины республики. Об этом сообщил журнал Paris Match со ссылкой на источник в окружении французского лидера.
В публикации отмечается, что речь Макрона затронет, в частности, вопрос о роли ядерного потенциала в обеспечении безопасности Европы.
«Он сообщит о некоторых уточнениях в доктрине», — приводит журнал слова источника. Дополнительные детали выступления Макрона в материале Paris Match не приводятся.
Журнал сообщает, что французское правительство рассматривает возможность применения ядерных сил страны для защиты других государств, входящих в Европейский союз. Однако Макрон, как подчеркивается, не поддерживает идею создания «французского ядерного зонтика» по аналогии с американским, считая это «излишним».
Весной 2025 года Макрон заявлял о намерении начать дискуссии с союзниками относительно возможности распространения защиты французских сил ядерного сдерживания на европейские страны. Германия, Польша, Литва и Дания выразили готовность к обсуждению данной темы.