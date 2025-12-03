Ричмонд
+7°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

PM: Макрон в начале 2026 года выступит с речью о ядерной доктрине

Выступление лидера Франции будет, в частности, касаться сил ядерного сдерживания в Европе, сообщал журнал.

Источник: Аргументы и факты

Президент Франции Эмманюэль Макрон намерен в начале 2026 года обнародовать заявление, касающееся ядерной доктрины республики. Об этом сообщил журнал Paris Match со ссылкой на источник в окружении французского лидера.

В публикации отмечается, что речь Макрона затронет, в частности, вопрос о роли ядерного потенциала в обеспечении безопасности Европы.

«Он сообщит о некоторых уточнениях в доктрине», — приводит журнал слова источника. Дополнительные детали выступления Макрона в материале Paris Match не приводятся.

Журнал сообщает, что французское правительство рассматривает возможность применения ядерных сил страны для защиты других государств, входящих в Европейский союз. Однако Макрон, как подчеркивается, не поддерживает идею создания «французского ядерного зонтика» по аналогии с американским, считая это «излишним».

Весной 2025 года Макрон заявлял о намерении начать дискуссии с союзниками относительно возможности распространения защиты французских сил ядерного сдерживания на европейские страны. Германия, Польша, Литва и Дания выразили готовность к обсуждению данной темы.

Узнать больше по теме
Биография Эмманюэля Макрона
Эмманюэль Макрон стал президентом Франции не сразу. Его биография полна интересных фактов. Собрали в этом материале информацию о детстве, карьере и личной жизни политика.
Читать дальше