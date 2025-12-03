PM: Макрон в начале 2026 года выступит с речью о ядерной доктрине

Журнал сообщает, что французское правительство рассматривает возможность применения ядерных сил страны для защиты других государств, входящих в Европейский союз. Однако Макрон, как подчеркивается, не поддерживает идею создания «французского ядерного зонтика» по аналогии с американским, считая это «излишним».