О принципах поиска партнеров на дальней дуге и большой командировке Лукашенко. Интервью главы МИД

Президент Беларуси Александр Лукашенко с 26 ноября находится в большой зарубежной командировке. Первым пунктом стал Кыргызстан, где Президент принял участие в саммите Организации Договора о коллективной безопасности, а также провел двустороннюю встречу с Президентом России Владимиром Путиным.
Затем в графике главы государства был ряд визитов в страны дальней дуги. Официальный визит в Мьянму (Юго-Восточная Азия), встреча на высшем уровне в рамках рабочего визита в Оман (Ближний Восток). После — еще один официальный визит — в Алжир (Северная Африка). А затем снова в Оман, где у Александра Лукашенко продолжится рабочая программа и запланирован ряд встреч, в том числе итоговая с Султаном Омана.
Министр иностранных дел Беларуси Максим Рыженков в интервью журналистам подвел предварительные итоги большой командировки главы белорусского государства и рассказал, по каким именно критериям и принципам Беларусь развивает сотрудничество с партнерами в дальних регионах.
О саммите ОДКБ в Бишкеке и укреплении коллективной безопасности О принципах поиска партнеров на дальней дуге О Мьянме — государстве будущего Об акценте на инвестициях в сотрудничестве с Оманом О реализации конкретных идей с Алжиром.
О саммите ОДКБ в Бишкеке и укреплении коллективной безопасности.
На самом деле мир и безопасность — это то, что стоит сегодня во главе угла развития любого государства или развития любого региона. Достаточно посмотреть на региональную повестку дня, на мировые процессы, чтобы в этом убедиться, что сегодня это самая большая ценность. Поэтому, конечно, время от времени встречаться на таком серьезном саммите (Совет коллективной безопасности) с нашими союзниками, сверить часы, определиться по основным направлениям развития нашей организации — это дорогого стоит.
В преддверии (саммита ОДКБ. — Прим. БЕЛТА) Президент провел встречу с Владимиром Путиным, в ходе которой был обсужден целый ряд вопросов, касающихся наших отношений и нашего совместного ответа на те вызовы и угрозы, которые появляются вблизи наших границ.
Лукашенко подтвердил готовность возобновить мирные переговоры по Украине на минской площадке.
Естественно, продолжение было уже на заседании Совета коллективной безопасности, на котором мы со своими союзниками уже в более широком круге обсуждали вопросы как раз движения нашей организации вперед.
Лукашенко на саммите ОДКБ заявил о тектонических сдвигах в международных отношениях Лукашенко: западные политики целенаправленно готовятся к войне.
Президент очень своевременно выступил со многими инициативами, касающимися в том числе выработки нашего ответа на тенденцию все более широкого использования искусственного интеллекта. Наш ответ должен быть таким, что этот феномен не должен использоваться странами коллективного Запада или рядом стран, которые, может быть, в силу определенных обстоятельств финансово быстрее туда подошли для того, чтобы продвигать свои интересы, сдерживая развитие всех остальных стран. Поэтому мы должны посмотреть, как на это реагировать. Как реагировать на большее задействование искусственного интеллекта в системах новых современных вооружений, технологиях.
Потому что мы видим сегодня то, что происходит в Украине и насколько там уже шагнуло это направление. И нам надо дать адекватный совместный ответ на такого рода вещи.
Вопросы терроризма (противодействия соответствующим вызовам. — Прим. БЕЛТА), вопросы укрепления нашего инструментария взаимодействия и политических, дипломатических мер.
Лукашенко заявил о необходимости реакции в ОДКБ на милитаризацию в Европе Лукашенко: мы за честный диалог и это демонстрируем в своей политике «Обстановка похожа на осажденную крепость». Лукашенко о ситуации на западных рубежах Лукашенко: западные политики целенаправленно готовятся к войне.
Особенно с учетом того, что творится на западном фланге ОДКБ — на границе со странами Европейского союза, которые, вы видите, фактически нас в чем-то упрекают. На самом деле сами наши западные соседи делают все, чтобы использовать границу и все вопросы на границе с целью оказания гибридного воздействия на Республику Беларусь и Россию. Но на самом деле, мы уже много говорили, (страны — соседи по ЕС действуют в этом ключе. — Прим. БЕЛТА) лишь для того, чтобы получить очередной транш Европейского союза. Как мы видим, каждую неделю коррупционные скандалы в Европейском союзе — бывшие руководители службы внешних действий, нынешние какие-то и так далее. В Украине коррупционные скандалы. Это только все показывает, для чего этим всем занимаются.
Это то, что касается ОДКБ.
О принципах поиска партнеров на дальней дуге.
Хочу сказать, что поиск стран, с кем желательно было бы выстраивать отношения, — это дело очень сложное. Потому что кроме нашего желания мы должны понимать, что есть желание у наших партнеров. Это раз.
Второе — мы должны понимать, что есть что-то интересное и у них для нас, и у нас для них, чтобы сотрудничество было взаимовыгодным, взаимоуважительным и приносило хороший эффект для обеих стран. А не только для нас, если мы чего-то хотим. Ведь главный постулат Президента при организации такого рода визитов — что мы должны воспринимать наших партнеров как своих настоящих друзей и как очень близких по духу. То есть мы туда не должны приходить, как приходили и продолжают приходить некоторые колониалистские или неоколониалистские страны, которые по-прежнему черпают ресурсы большим экскаватором, продавая задорого какие-то свои товары. И простой народ не видит никакого для себя положительного эффекта развития содружества с тем или иным государством.
Так вот наш Президент всегда говорит, что народы обеих стран должны понимать важность сотрудничества, видеть реальность результатов для повышения благосостояния людей, развития страны, повышения безопасности, стабильности. А лучше — если бы мы создавали какой-то совместный продукт, который потом бы продавался и давал бы, с одной стороны, рабочие места для граждан обеих государств. С другой стороны, давал бы возможность еще и заработать на совместном продукте где-то за рубежом. Вот так мы везде идем.
Поэтому мы не идем простой торговлей. Мы идем с нашими технологиями, идем с обучением каким-то технологиям местных рабочих, инженеров. Для того, чтобы повышать локализацию наших производств, чтобы это давало действительно дополнительный вклад в развитие экономики того партнерского государства и способствовало их развитию.
Естественно, мы в данном случае выбираем такие государства, которые близки нам по духу, с которыми мы смотрим на мир одними глазами. С которыми у нас сегодня выстраивается очень хорошо взаимодействие на международном треке, в рамках различных многосторонних организаций, где мы защищаем одни и те же ценности на различных международных форумах. Прежде всего это ценности, на основании которых выстраивается полностью работа Организации Объединенных Наций. Это суверенное уважение друг к другу, невмешательство в дела, это учет интересов друг друга, партнерское отношение. Это реализация всех договоренностей с учетом международного права, неприменения силы либо угрозы силой, неприменения каких-то односторонних санкций.
Чем схожи Беларусь и Алжир и почему имеют общий взгляд на европейскую «демократию». Заявление главы МИД Алжир снова в игре: почему Минск делает ставку на Северную Африку Рыженков: территория Алжира может стать еще одним хабом для продвижения белорусских товаров в Африке.
Вот это те принципы, на которых идет выбор таких государств. И если мы уже определились с нашим ближайшим окружением, кто нам враг, кто нам друг, то, конечно, поиск, о чем Президент говорит, на дальней дуге — это очень тяжелая работа. Потому что страны, как правило, для нас малознакомые. Либо, как Алжир, давно забытые. Как Президент сегодня говорил, во времена Советского Союза мы были очень серьезными партнерами. Беларусь в составе Советского Союза тоже подставляла Алжиру плечо нашими специалистами, которые принимали участие в развитии экономики этого государства, которое, напомню, только в 1962 году скинуло с себя ярмо французского колониализма.
Поэтому то, что мы сегодня делаем, — возвращаемся к тому, что было еще задолго до того, как наше государство состоялось как суверенное. Но мы помним то сотрудничество и сегодня просто пытаемся его нарастить.
О Мьянме — государстве будущего.
Мьянма — Президент очень четко об этом сказал — это государство будущего. На самом деле это то государство, которое обладает серьезным человеческим ресурсом, серьезными ресурсами, которые находятся в недрах (там есть все), и которое сегодня предпринимает все усилия для внутренней консолидации общества. Оно способно в будущем действительно стать очень серьезно развитым, если совместятся все эти элементы.
Первое, что Президент советовал руководителю этой страны Мин Аун Хлайну, — должны выстроить системную работу по консолидации общества, чтобы эта консолидация дала возможность спокойно развиваться стране и давать достойный политический ответ. Внутренний ответ всем внешним вызовам и угрозам, которых хватает у этого государства. Потому что оно богатое и все хотят туда зайти, все хотят наложить руку на его богатство.
Лукашенко назвал 2025 год историческим для белорусско-мьянманских отношений Лукашенко: в Беларуси есть все, чтобы технологически Мьянма могла подняться на ступень выше Лукашенко: Беларусь открыта к сотрудничеству с Мьянмой без оглядки на внешних игроков.
Первое — консолидация общества. Второе — развитие технологий. В этом, Президент сказал, мы поможем. Это механизация сельского хозяйства, сборочное производство техники, решение вопросов — что тоже первоочередное — продовольственной безопасности.
И, наконец, расширение возможностей для контактов между людьми и бизнесом. Именно поэтому целый ряд соглашений, которые были подписаны в ходе визита (это порядка трех десятков соглашений), они как раз направлены на реализацию более тесного сотрудничества в каждой из областей, которые я назвал.
«Работать и легко, и непросто». Рыженков рассказал об особенностях сотрудничества с Мьянмой.
На мой взгляд, основные — это те, которые выстраивают как раз торгово-экономическое взаимодействие. Это и о защите инвестиций, об избежании двойного налогообложения, о более серьезном сотрудничестве между соответствующими министерствами и ведомствами — промышленность, сельское хозяйство, образование и так далее. Естественно, дорожная карта, которая призвана сформировать уже конкретные шаги на перспективу, по которой мы будем двигаться с нашими мьянманскими коллегами по реализации всех договоренностей, достигнутых президентами.
И, естественно, соглашение о безвизовых поездках граждан. Я скажу, что этим самым мы уже практически приближаемся к тому, чтобы сделать весь этот регион Юго-Восточной Азии свободным для посещения нашими гражданами без виз. Это тоже шаг в этом направлении.
Беларусь и Мьянма подписали соглашение о взаимной отмене виз.
Они на Западе не хотят нас видеть. В Греции, в Испании, Италии, Германии. Сегодня гораздо легче и интереснее нашим гражданам полететь в Юго-Восточную Азию, открыть для себя и хорошие пляжи, и хорошую, очень интересную инфраструктуру, которая корнями уходит в тысячелетия. Еще когда Европы (речь о современных странах. — Прим. БЕЛТА) на карте мира не было. Той Европы, которой мы так восхищаемся.
Да и добраться туда (в страны Юго-Восточной Азии. — Прим. БЕЛТА) сегодня на самолете семь, восемь, девять, одиннадцать часов… А в Европу, мы же видим с границей, сколько надо ехать. В Швейцарию там 24 часа добираться.
Мьянма рассчитывает на продвижение экономического сотрудничества с Беларусью после визита Лукашенко Лукашенко подтвердил готовность Беларуси создавать совместные предприятия с Мьянмой Лукашенко обозначил приоритетные направления сотрудничества Беларуси и Мьянмы.
Поэтому Мьянма — вот именно такой интерес.
Об акценте на инвестициях в сотрудничестве с Оманом.
Встречи между лидерами наших стран стали уже практически постоянными. То есть между ними уже диалог. Это уже хорошая крепкая дружба на уровне руководителей.
И Султан Омана, и наш Президент хорошо понимают друг друга, ценят тот дух, который существует между нашими государствами. Опять же, этот дух взаимоуважительный, который учитывает интересы друг друга. И все наши проекты с этим государством тоже носят взаимовыгодный характер.
Но если в других странах у нас больше такие проекты, которые касаются создания неких основ экономического развития этих государств либо создания определенных отраслей народного хозяйства, то в Омане несколько другая ситуация. Это использование финансовых средств Омана для реализации каких-то проектов по территории Беларуси, в Омане, в третьих странах.
То есть для них это возможность немножко заработать денег и гарантированно вложить эти средства в будущее для того, чтобы потом получать хорошую прибыль.
Для нас это возможность продавать и дальше реализовывать (товары. — Прим. БЕЛТА), используя возможности Омана, причем которые нарабатывались тысячелетиями, в Восточной Африке, в Азиатском регионе. Продавать наши товары, кое-что делать вместе с ними на территории Омана и затем совместно уже продавать.
У всех серьезная настроенность на работу. Эйсмонт рассказала об итогах переговоров Президента Беларуси и Султана Омана.
Кроме того, с точки зрения инвестиций считаем очень хороший, важный проект, который будет реализован с учетом достигнутой лидерами договоренности, по созданию в Беларуси целлюлозного комбината. Это инвестиции порядка $1 млрд. По мнению не только нашему, но и наших оманских коллег, очень хороший в плане окупаемости и получения очень серьезной прибыли.
Также есть ряд конкретных инициатив по развитию туристической отрасли, причем с созданием наших объектов (в Омане. — Прим. БЕЛТА), увеличению турпотоков наших граждан в Оман и из Омана в Беларусь. Знаете, мы тоже подписали соглашение о безвизовых поездках с этим государством.
Я считаю, что перспективы гораздо большие. Потому что даже на встрече Президента Беларуси с Президентом Алжира главы государств договорились использовать возможности Омана в трехсторонней торговле. То есть мостик идет уже с Омана сюда в Алжир. И это очень хорошо.
Как Президент говорил, проект производства сложных удобрений — он как раз таки при финансовой поддержке Омана, наличие фосфатов и азотных удобрений здесь в Алжире, калийных удобрений в Беларуси приобретает такой характер не просто взаимовыгодный, а гарантированно окупаемый и который найдет своего покупателя. Потому что вот уже есть три страны, у каждой из стран есть свой круг партнеров. Значит, реализация этого проекта уже гарантированно будет гораздо масштабнее. Кумулятивный эффект будет гораздо больше.
О реализации конкретных идей с Алжиром.
Опираясь на наши подходы в мировой политике, с Алжиром мы можем зарекомендовать себя надежными партнерами в реализации конкретных каких-то идей. Алжир — перспективное развивающееся государство, имеющее высокие результаты и темпы развития в целом на Африканском континенте. Страна, которая обладает одними из крупнейших в мире месторождений нефти и газа. Государство, которое действительно считает свое внутреннее развитие залогом независимости и самостоятельности.
Лукашенко: Беларусь и Алжир в ближайшие год-два должны выйти на товарооборот хотя бы $500 млн Беларусь и Алжир договорились об укреплении дружбы и приняли дорожную карту на предстоящие два года.
В то же время по некоторым направлениям мы можем им быть полезны. Например, если тракторы они уже какие-то производят, то энергонасыщенные тракторы, которые им нужны в реализации планов по зеленому освоению этих пустынных земель, — это как раз есть у нас, мы готовы это производить.
Алжир заинтересован в белорусской сельхозтехнике, обсуждают и совместное производство Беларусь изучает фармрынок Алжира на предмет возможностей сотрудничества Эксперт: белорусская молочка конкурентоспособна на рынке Алжира.
Автобусы для коммунальных нужд, по которым они тоже собрались делать достаточно серьезное обновление, — у нас это все есть.
Вопросы обеспечения продовольственной безопасности. Они себя обеспечивают очень многими продуктами питания. Но тема молока и мяса остается пока для них очень острой. И здесь мы тоже можем подставить плечо. Причем не просто продажей сюда в больших пакетах сухого молока, сыворотки или детского питания. А с созданием здесь производств, которые будут производить что-то из сухого молока, которые будут расфасовывать детское питание, производя какой-то новый продукт с фруктовыми и другими добавками. Для того, чтобы это все шло уже сразу в магазины и предоставлялось местному населению.
А еще и чтобы созданный совместно продукт мог идти дальше к тем африканским странам, которые граничат сегодня с Алжиром. Семь тысяч километров у них граница с африканскими странами. Это, конечно, огромнейшие рынки сбыта. И, конечно, мы туда тоже можем поставлять. -0-
Беларусь поставит в Алжир сухое молоко на сумму более $1,5 млн Ходжаев: Беларусь и Алжир изучают, как можно дополнить друг друга в фармацевтике.