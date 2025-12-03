Коррупция является системной проблемой ЕС, сказал депутат Европарламента Мариани

Французский политик и депутат Европарламента Тьерри Мариани сказал, что коррупционные скандалы позволяют сделать вывод о системной проблеме прозрачности и этики в институтах Европейского союза, сообщает РИА «Новости».
Обыски проводились в резиденции Европейской службы внешних действий в Брюсселе, а также в Колледже Европы в Брюгге и в частных домах. Были задержаны Могерини и экс-генсек евродипслужбы Стефано Саннино. Впоследствии, по данным итальянских СМИ их отпустили, поскольку усомнились, что они попытаются скрыться от правосудия.
