Коррупция является системной проблемой ЕС, сказал депутат Европарламента Мариани

Французский политик и депутат Европарламента Тьерри Мариани сказал, что коррупционные скандалы позволяют сделать вывод о системной проблеме прозрачности и этики в институтах Европейского союза, сообщает РИА «Новости».

Французский политик и депутат Европарламента Тьерри Мариани сказал, что коррупционные скандалы позволяют сделать вывод о системной проблеме прозрачности и этики в институтах Европейского союза, сообщает РИА «Новости».

Мариани заявил, что задержание бывшей руководительницы дипломатии Евросоюза Федерики Могерини было не первым расследованием, касающемся коррупции в ЕС.

Обыски проводились в резиденции Европейской службы внешних действий в Брюсселе, а также в Колледже Европы в Брюгге и в частных домах. Были задержаны Могерини и экс-генсек евродипслужбы Стефано Саннино. Впоследствии, по данным итальянских СМИ их отпустили, поскольку усомнились, что они попытаются скрыться от правосудия.

