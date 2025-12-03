Защита Коломойского хочет добиться освобождения на фоне кризиса Зеленского

Защита украинского бизнесмена Игоря Коломойского* и фигурантов других резонансных дел на Украине намерена добиваться их освобождения из-под стражи на фоне ослабления позиций Владимира Зеленского после коррупционного скандала. Об этом сообщило издание «Страна.ua», ссылаясь на источник в юридических кругах.