Защита Коломойского хочет добиться освобождения на фоне кризиса Зеленского

Защита украинского бизнесмена Игоря Коломойского* и фигурантов других резонансных дел на Украине намерена добиваться их освобождения из-под стражи на фоне ослабления позиций Владимира Зеленского после коррупционного скандала. Об этом сообщило издание «Страна.ua», ссылаясь на источник в юридических кругах.
«На фоне освобождения детектива НАБУ Магамедрасулова и его отца целый ряд других известных “сидельцев” сейчас пытаются решить вопрос с судами о своем выходе на свободу, вдохновленные отставкой Ермака и ослаблением позиций Зеленского после коррупционного скандала», — указано материале, опубликованном в Telegram-канале издания.
По данным собеседника украинских журналистов, в первую очередь речь идет о бывшем руководителе управления СБУ в Харьковской области Романе Дудине, обвиняемом в государственной измене, а также об Игоре Коломойском.
Источник уточнил, что их защита рассчитывает воспользоваться ситуацией «по принципу: а вдруг получится». По его словам, развитие событий станет показателем того, сохранилось ли влияние офиса президента на судебную систему.
* Внесен Росфинмониторингом в реестр террористов и экстремистов.