Ричмонд
+7°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Белый дом оценил встречу Уиткоффа и Кушнера с Путиным

Белый дом оценил переговоры спецпосланника президента США Стивена Уиткоффа и зятя американского лидера Джареда Кушнера с российским президентом Владимиром Путиным как обстоятельные и продуктивные. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на представителя американской администрации.

Источник: Life.ru

«Соединённые Штаты и Россия провели обстоятельную и продуктивную встречу. Спецпосланник Уиткофф и господин Кушнер проинформировали о ней президента, а также представителей Украины», — приводит агентство заявление представителя Белого дома.

Напомним, накануне в Кремле прошли продолжительные переговоры между президентом России Владимиром Путиным и специальным посланником президента США Стивеном Уиткоффом. Основной темой обсуждения стали возможные пути урегулирования ситуации вокруг Украины. В ходе встречи, которая длилась около пяти часов, стороны детально рассмотрели комплекс мирных инициатив, выдвинутых американской стороной, включая вопросы, связанные с территориальными аспектами. Российская сторона отметила, что некоторые из предложений могут стать основой для диалога, в то время как другие оказались неприемлемыми. Было согласовано продолжать рабочие контакты по данному направлению. Обсуждение возможности встречи на высшем уровне решено отложить до момента появления конкретных практических результатов на переговорной траектории.

Больше новостей о глобальных событиях и международных отношениях — читайте в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

Узнать больше по теме
Стив Уиткофф: биография переговорщика по Украине и партнера Трампа по гольфу
Юрист из Нью-Йорка подружился с Дональдом Трампом в 80-х и тоже решил стать политиком. Трамп спустя годы стал президентом, а его старый приятель — спецпосланником США. Собрали главное о жизни Стива Уиткоффа и о том, какую роль он играет в урегулировании конфликта на Украине.
Читать дальше