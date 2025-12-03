Белый дом оценил встречу Уиткоффа и Кушнера с Путиным

«Соединённые Штаты и Россия провели обстоятельную и продуктивную встречу. Спецпосланник Уиткофф и господин Кушнер проинформировали о ней президента, а также представителей Украины», — приводит агентство заявление представителя Белого дома.
Напомним, накануне в Кремле прошли продолжительные переговоры между президентом России Владимиром Путиным и специальным посланником президента США Стивеном Уиткоффом. Основной темой обсуждения стали возможные пути урегулирования ситуации вокруг Украины. В ходе встречи, которая длилась около пяти часов, стороны детально рассмотрели комплекс мирных инициатив, выдвинутых американской стороной, включая вопросы, связанные с территориальными аспектами. Российская сторона отметила, что некоторые из предложений могут стать основой для диалога, в то время как другие оказались неприемлемыми. Было согласовано продолжать рабочие контакты по данному направлению. Обсуждение возможности встречи на высшем уровне решено отложить до момента появления конкретных практических результатов на переговорной траектории.
