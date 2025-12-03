Медведев назвал НАТО врагом России

«Североатлантический альянс радостно возопил о ликвидации Совета Россия — НАТО. Должен признать, я разделяю их восторг. НАТО — наш враг. О каком вообще “совете” мы говорим? С врагами можно справиться только одним способом», — заявил Медведев в соцсети X.
Он также процитировал русского писателя Максима Горького «Если враг не сдаётся, — его уничтожают».
Напомним, польский МИД сообщил, что Совет «Россия—НАТО» официально перестал существовать. По словам главы ведомства Радослава Сикорского, об этом заявил генсек альянса Марк Рютте на встрече министров в Брюсселе. Он добавил, что эпоха, когда европейскую безопасность пытались строить вместе с Москвой, завершилась.
