Высокопоставленный чиновник ЕС ушел в отставку из-за обвинений в коррупции

Подозреваемый в коррупции высокопоставленный представитель внешнеполитической службы ЕС Стефано Саннино подал в отставку. Об этом сообщило издание Euractiv со ссылкой на письмо функционера.
В публикации отмечается, что Саннино заявил о досрочной отставке с должности гендиректора по Ближнему Востоку, Северной Африке и странам Персидского залива в связи с участием в продолжающемся расследовании предполагаемого нецелевого расходования средств ЕС.
По данным издания, Саннино подтвердил, что был допрошен относительно обстоятельств периода, когда занимал должность генерального секретаря внешнеполитической службы Евросоюза.
При этом чиновник подчеркнул, что рассчитывает на объективность следствия и ожидает, что ситуация будет окончательно разъяснена.